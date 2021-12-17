О погоде в Казахстане в конце недели рассказали синоптики

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Метеорологи рассказали, каких погодных условий следует ожидать казахстанцам в ближайшие три дня, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, в период с 17 по 20 декабря в большинстве регионов страны ожидается неустойчивый характер погоды.

"Этому будет способствовать прохождение атмосферных фронтальных разделов, связанных с ложбиной северо-западного циклона", – указали метеорологи.

Ожидается, что в ближайшие три дня пройдут осадки, преимущественно в виде снега. Кроме того, возможны гололед, туман и порывистый ветер, в северной половине страны – с метелью.

Температура воздуха установится в следующих отметках:

на западе: ночью – в районе -5…+2 градусов, днем – в районе -3…+5;

на северо-западе: ночью – от 0 до 5 градусов минус, днем – от -3 до +2;

на севере и в центре: ночью – в районе -1…-13, днем – около 0…-8 градусов;

на востоке: ночью – от -5…-15 до 0…-10 мороза, днем – от 0 до -10;

на юге и юго-востоке: ночью – от -5 до +2, днем – от +2 до +13.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947263-o-pogode-v-kazahstane-v-kontse-nedeli-rasskazali-sinoptiki/