Водители автобусов отказались выезжать на линию из-за невыплаты премий в Актобе

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Актобе снова разразился скандал вокруг местного автопарка - водители автобусов отказались выезжать на линию из-за невыплаченных премий, передает КТК.

В Актобе 37 водителей автобусов не сели за руль, потому что им не выплатили премии. В итоге в вечерний час пик люди буквально замерзали на остановках, многие с утра опоздали на работу, а дети не доехали до учебы.

Отмечается, что проблемы с пассажирским транспортом начались еще вчера, когда водителям пришла зарплата. Многие недосчитались премий, в знак протеста отказались работать.

Однако некоторые сегодня все же с утра вернулись к работе. Но 17 человек продолжают ждать денег, отказываясь выезжать на линию.

Между тем, в автопарке уверяют, что премий сотрудники лишились из-за многочисленных нарушений. Так, одно из них - это отказ принимать оплату через терминалы. Многие водители якобы требуют вернуть наличный расчет и умышленно отключают валидаторы.

Особо несговорчивых руководство автопарка теперь намерено уволить, даже несмотря на то, что водителей не хватает.

"У нас в Актобе и в целом по стране острый дефицит водителей автобусов. Мы просто вынуждены с ними работать, потому что нет водителей, действительно. Но так как это уже не в первый раз повторяется, скорее всего, будем расторгать с ними договор", - заявил официальный представитель ТОО "Автопарк" Руслан Жилкаманов.

Источник: КТК

Напомним, похожая ситуация была уже в Актобе этим летом - в августе водители автобусов так же не вышли на линию. Они пожаловались на проблемы с выплатой заработной платы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946969-voditeli-avtobusov-otkazalis-vyezzhat-na-liniyu-iz-za-nevyplaty-premiy-v-aktobe/