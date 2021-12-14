Какой будет погода в трех крупнейших городах Казахстана в первые дни праздников

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанские синоптики опубликовали прогноз погоды в трех крупнейших городах республики: Алматы, Нур-Султане и Шымкенте на ближайшие три дня - с 15 по 17 декабря, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В целом во всех трех городах в ближайшие дни ожидается облачная погода.

Также в ночь на 15 декабря в столице будет сильный мороз до -18 градусов, а в Шымкенте завтра выпадет снег и, возможно, будет туман.

Более подробная информация о погоде на грядущие три дня выглядит так:

Нур-Султан

на 15 декабря: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: ночью - 2-7 м/с, днем - 9-14 м/с. Температура воздуха: ночью - 16-18 градусов мороза, днем - 6-8 градусов мороза;

переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: ночью - 2-7 м/с, днем - 9-14 м/с. Температура воздуха: ночью - 16-18 градусов мороза, днем - 6-8 градусов мороза; на 16 декабря: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра составит от 9 до 14 м/с. Температура воздуха ночью - 5-7 градусов мороза, днем - 2-4 градуса мороза;

переменная облачность, без осадков. Скорость ветра составит от 9 до 14 м/с. Температура воздуха ночью - 5-7 градусов мороза, днем - 2-4 градуса мороза; на 17 декабря: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра - 9-14 м/с. Температура воздуха: ночью - 5-7 градусов мороза, днем - 2-4 градуса мороза.

Алматы

на 15 декабря: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра - 0-5 м/с. Температура воздуха: ночью - 3-5 градусов мороза, днем - от 0 до 2 градусов тепла;

переменная облачность, без осадков. Скорость ветра - 0-5 м/с. Температура воздуха: ночью - 3-5 градусов мороза, днем - от 0 до 2 градусов тепла; на 16 декабря: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра - 0-5 м/с. Температура воздуха: ночью - 5-7 градусов мороза, днем - от 0 до 2 градусов тепла;

переменная облачность, без осадков. Скорость ветра - 0-5 м/с. Температура воздуха: ночью - 5-7 градусов мороза, днем - от 0 до 2 градусов тепла; на 17 декабря: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра - 0-5 м/с. Температура воздуха: ночью - 5-7 градусов мороза, днем - 5-7 градусов тепла.

Шымкент

на 15 декабря: переменная облачность, в первой половине ночи - снег. Временами туман. Скорость ветра - 3-8 м/с. Температура воздуха: ночью - 3-5 градусов мороза, днем - 1-3 градуса тепла;

переменная облачность, в первой половине ночи - снег. Временами туман. Скорость ветра - 3-8 м/с. Температура воздуха: ночью - 3-5 градусов мороза, днем - 1-3 градуса тепла; на 16 декабря: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра - 8-13 м/с. Температура воздуха: ночью - 5-7 градусов мороза, днем - 4-6 градусов тепла;

переменная облачность, без осадков. Скорость ветра - 8-13 м/с. Температура воздуха: ночью - 5-7 градусов мороза, днем - 4-6 градусов тепла; на 17 декабря: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра - 8-13 м/с. Температура воздуха: ночью - 3-5 градусов мороза, днем - 8-10 градусов тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946918-kakoy-budet-pogoda-v-treh-krupneyshih-gorodah-kazahstana-v-pervye-dni-prazdnikov/