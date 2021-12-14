Житель Уральска уехал на заработки в Атырау и пропал без вести

39-летнего жителя Уральска Ерболата Кенжегалиева разыскивают родные. По их словам, в начале декабря он уехал на заработки в Атырау и пропал без вести, передает издание "Ак Жайык".
По данным издания, в Атырау мужчина приехал 2 декабря. Вместе с двумя другими приезжими Ерболат снял квартиру, после переехал в гостиницу. 3 декабря он поговорил с родными по телефону, после чего перестал выходить на связь.
Телефон казахстанца сейчас отключен.
В полицию 8 декабря обратился брат Ерболата. Он же связался с изданием.
"Он уехал в Атырау устраиваться охранником. По словам тех, с кем он жил в гостинице, они вышли оттуда на собеседование в одну компанию утром 4 декабря, но потом, как я понял, стали выпивать, ночевали где-то в подъезде, и куда делся мой брат, вспомнить не могут", - цитирует издание мужчину.
В департаменте полиции Атырауской области подтвердили, что к ним обратились с заявлением о пропаже уральца. Сейчас полиция ведет поиски Ерболата.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946796-zhitel-uralska-uehal-na-zarabotki-v-atyrau-i-propal-bez-vesti/