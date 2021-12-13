Как и когда казахстанцы могут полететь в Таиланд и Кувейт, рассказали в КГА

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Комитет гражданской авиации МИИР РК в своем официальном Telegram-канале сообщил о том, как и когда казахстанцы могут полететь в Таиланд и Кувейт.

В КГА напомнили, что с 31 октября 2021 года авиакомпания Air Astana выполняет регулярные рейсы по направлению Алматы – Пхукет. Полеты осуществляются на воздушном судне А320LR с частотой 2 рейса в неделю по четвергам и воскресеньям.

Также в ведомстве сообщили, что с 1 декабря 2021 года кувейтская авиакомпания Jazeera Airways начала выполнение регулярных рейсов по новому маршруту между городами Алматы и Эль-Кувейт. Их выполняют на воздушном судне типа A320/A20N с частотой 2 рейса в неделю по средам и воскресеньям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946728-kak-i-kogda-kazahstantsy-mogut-poletet-v-tailand-i-kuveyt-rasskazali-v-kga/