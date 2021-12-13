"Снова хотят что-то строить": алматинец возмутился вырубкой деревьев на Бутаковке

Фото: instagram.com/glebponomarevkz

Алматинец Глеб Пономарев возмутился вырубкой деревьев на склоне горы в ущелье Бутаковка. По его словам, в Иле-Алатауском национальном парке хотят что-то строить. Между тем, в Управлении зеленой экономики заявили, что уже выявили нарушителя, который действительно вырубил несколько стволов и понесет наказание, передает NUR.KZ.

"В нашем красивом, но многострадальном Иле-Алатауском национальном парке снова хотят что-то вырубать и строить. Вчера мне прислали письмо неравнодушных людей против среза части горы и стройки дороги в стороне Бутаковки. ⠀ Деревья там уже вырубили (чьи корни укрепляли склон). Сейчас там срезают сам склон, это нарушит естественный ландшафт. Что приведет с сходу оползней, и в худшем случае - селей. Гора просто начнет обваливаться",- пишет Глеб Пономарев в своем аккаунте в Instagram.

В Управлении зеленой экономики Алматы сообщили, что уже знают о вырубке деревьев на Бутаковке.

"Управлением был осуществлен выезд для проверки информации, в ходе выезда установлено, что гр. Долматовым С. С. проводилась планировка участка и вырублено пять деревьев. В связи с этим на нарушителя составлен административный протокол и взято гарантийное письмо о компенсации в двадцатикратном размере", - сообщили в УЗЭ.

Однако, в ведомстве отметили, что, согласно по информации РГУ "Иле-Алатауский ГНПП", в соответствии с Правилами защиты зеленых насаждений, зеленый фонд особо охраняемых природных территорий не регулируется указанными правилами.

Там действует Лесной кодекс и правила рубки в лесном фонде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946668-snova-hotyat-chto-to-stroit-almatinets-vozmutilsya-vyrubkoy-derevev-na-butakovke/