До 23 градусов мороза ожидается в Казахстане

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Казахстанские синоптики опубликовали прогноз погоды в стране на ближайшие три дня - с 14 по 16 декабря, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Согласно ожиданиям экспертов, погоду на большей части территории Казахстане в грядущие три дня будет определять северо-западный антициклон, с которым наступит кратковременное похолодание и прекращение осадков.

При этом южные регионы республики останутся в зоне фронтальной деятельности циклонов, из-за чего там ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед и туман, однако к концу периода антициклон охватит и эти регионы.

Ближе к праздничным дням к западу страны сместится ложбина циклона из районов Скандинавии, которая принесет с собой осадки и гололед.

Как передает официальный сайт РГП "Казгидромет", завтра, 14 декабря, в Алматы будет переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 3-5 градусов, ночью температура опустится до минус 1-3 градусов.

На территории Нур-Султана синоптики также обещают безосадочную погоду: днем температура воздуха составит минус 11-13 градусов, ночью - минус 21-23 градуса.

В Шымкенте же, по прогнозам синоптиков, ожидается снег. Днем столбики термометров покажут от нуля до плюс 2 градусов, ночью - минус 1-3 градуса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946647-do-23-gradusov-moroza-ozhidaetsya-v-kazahstane/