Как казахстанцы отдохнут на День Независимости

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Четыре праздничных выходных ждут казахстанцев на этой неделе - 16, 17 декабря страна празднует День Независимости, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на портал электронного правительства.

В этом году праздничные дни по случаю Дня Независимости выпали на четверг и пятницу, поэтому казахстанцы, работающие на пятидневке, отдохнут сразу 4 дня - с 16 по 19 декабря, первый рабочий день - понедельник, 20 декабря.

Граждан, работающих шесть дней в неделю, ждут два праздничных выходных - 16 и 17 декабря, 18 декабря будет рабочим днем, 19 декабря - воскресенье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946640-kak-kazahstantsy-otdohnut-na-den-nezavisimosti/