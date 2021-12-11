Метель, туман и гололед ожидаются в нескольких регионах Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В ряде регионов Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Так, по данным синоптиков, 12 декабря на юге Костанайской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный на юге области 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области возможен гололед, на юге области - туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на севере области 15-20 м/с.

В Мангистауской области также ожидается гололед и туман.

В Актюбинской и Карагандинской областях синоптики обещают гололед, низовую метель. Ожидается северо-восточный ветер, на востоке области 15-20 м/с.

Между тем, по данным метеорологов, в Западно-Казахстанской и Туркестанской областях ожидается туман, местами гололед и сильный ветер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946510-metel-tuman-i-gololed-ozhidayutsya-v-kazahstane/