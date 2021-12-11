Застрявшую во льду собаку спасли в Алматы (видео)

Спасение собаки. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.almaty.official

В соцсетях казахстанцы обсуждают спасение собаки из реки Есентай в Алматы. Очевидцы засняли на видео, как мужчина помогает животному выбраться из ледяной воды, передает NUR.KZ.

Видео, снятое очевидцем, было опубликовано в сообществе kris.p.almaty.official в Instagram.

В кадре можно увидеть собаку, которая застряла в дыре во льду задними лапами примерно на середине водоема.

С одного из берегов к ней по пояс в воде подбирался мужчина с корягой, который помог животному выбраться из ледяной воды.

"Только что стала свидетелем спасения собаки. Здорово, что люди помогали. Еще и мужику сменную одежду принесли", - говорится в описании к посту.

Поступок одного из прохожих восхитил не только собиравшихся, но и комментаторов в соцсетях.

"Хоть что-то доброе"; "Браво! Есть еще достойные уважения люди"; "Молодцы! Человеческий поступок"; "Дай Аллах здоровья ему", - написали восторженные пользователи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946504-zastryavshuyu-vo-ldu-sobaku-spasli-v-almaty-video/