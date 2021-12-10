Морозы на севере, гололед на юге: какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Опубликован прогноз погоды на ближайшие три дня - с 11 по 13 декабря. Как рассказали синоптики, на юге Казахстана будет по-прежнему теплу, а жителей западных и северных регионов ждет похолодание, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, с северо-запада движется новый антициклон, который принесет с собой очередную волну похолодания сначала на западе, а затем на севере Казахстана.

В ночные часы в этих регионах столбики термометров опустятся до 15 - 25 градусов мороза, сообщили в "Казгидромете".

Жители южных регионов по-прежнему будут наслаждаться теплой погодой - на эту часть страны будет влиять Южный циклон, который принесет с собой обильные осадки и гололед, но довольно комфортную температуру воздуха, заключили синоптики.

В "Казгидромете" также рассказали, какой будет погода в ближайшие дни в трех мегаполисах страны.

В Нур-Султане 11 декабря ожидается погод без осадков, ночью столбики термометров покажут 11-13 градусом мороза, днем - 5-7 градусов ниже нуля. В воскресенье, 12 декабря, в столице ожидается нег, низовая метель, сильный ветер порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 15-17 градусов ниже нуля, днем - 10-12 градусов мороза. Нур-Султане 11 декабря ожидается погод без осадков, ночью столбики термометров покажут 11-13 градусом мороза, днем - 5-7 градусов ниже нуля. В воскресенье, 12 декабря, в столице ожидается нег, низовая метель, сильный ветер порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 15-17 градусов ниже нуля, днем - 10-12 градусов мороза. 13 декабря в столице также ожидается снег, низовая метель, ветер порывами до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит 20-22 градуса ниже нуля, днем - 13-15 градусов мороза.

В Алматы в ближайшие дни осадков не ожидается, с Алматы в ближайшие дни осадков не ожидается, с 11 по 13 декабря в ночное время столбики термометров будут колебаться в диапазоне 1-6 градусов мороза, днем ожидается потепление до +5 +7 градусов.

Жителям Шымкента синоптики обещают дождливые выходные, в воскресенье, 12 декабря, в мегаполисе будет идти снег с дождем. При этом температура воздуха в субботу поднимется до +14, а в воскресенье - до +8 градусов. В понедельник, Шымкента синоптики обещают дождливые выходные, в воскресенье, 12 декабря, в мегаполисе будет идти снег с дождем. При этом температура воздуха в субботу поднимется до +14, а в воскресенье - до +8 градусов. В понедельник, 13 декабря, в Шымкенте ожидается снег, гололед и сильный ветер порывами до 20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946306-morozy-na-severe-gololed-na-yuge-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/