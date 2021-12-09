Жительницу Карагандинской области выдворили из Казахстана за двойное гражданство

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Суд приговорил к выдворению из страны жительницу Карагандинской области за нарушение законодательства Казахстана о гражданстве, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

Сотрудниками миграционной службы линейного отдела полиции в аэропорту Караганды была выявлена 34-летняя гражданка Российской Федерации. Она нарушила законодательство нашей страны о гражданстве, отметил начальник департамента Онал Бекиев.

В отношении женщины был составлен протокол за несообщение в установленные законодательством сроки факта приобретения иностранного гражданства.

Решением Бухар-Жырауского районного суда Карагандинской области данная гражданка была привлечена к ответственности в виде выдворения за пределы Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946188-zhitelnitsu-karagandinskoy-oblasti-vydvorili-iz-kazahstana-za-dvoynoe-grazhdanstvo/