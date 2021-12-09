"Зачем издеваться?": жителей Актау возмутила музыка из громкоговорителей в 6 утра

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Жители Актау пожаловались на музыку из громкоговорителей ранним утром и в ночное время. Слышали ее в разных микрорайонах. Ситуацию прокомментировали в городском акимате, передает Lada.kz.

"Прошу акимат разъяснить, зачем издеваться над населением громкой музыкой? Ночью 8 декабря и 9 декабря в шесть утра были включены на полную мощь громкоговорители с орущей музыкой, направленные прямо на окна жилых домов", - возмущаются жители Актау.

Музыку из громкоговорителей слышали в разных районах города.

"Это ненормально - слушать с шести утра. Вместо здорового сна мы вынуждены слушать музыкальные напевы", - пожаловались жители 27 микрорайона.

В акимате Актау сообщили, что для создания праздничного настроения планировалось включать в дневное время классическую музыку через громкоговорители. Однако в ходе подготовки произошел технической сбой.

В городской администрации извинились перед жителями за причиненные неудобства.

"Также хотим сообщить, что в ближайшее время планируется в вечернее время включать музыку разных жанров", - добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946151-zachem-izdevatsya-zhiteley-aktau-vozmutila-muzyka-iz-gromkogovoriteley-v-6-utra/