Смаилов: Социальные расходы в Казахстане растут

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Вице-премьер-министр Алихан Смаилов в кулуарах правительства прокомментировал вопрос о том, будут ли в Казахстане повышать МЗП или нет, передает корреспондент NUR.KZ.

Алихан Смаилов сообщил, что в Казахстане ежегодно растут социальные расходы.

«Как вы знаете, идет рост заработных плат педагогов, медработников, гражданских служащих, государственных служащих. Мы видим рост денежных доходов как в номинальном, так и в реальном выражении. Такая же динамика по росту социальных выплат, увеличение бюджетных расходов на социальную сферу», - добавил он.

При этом он заверил, что власти и дальше продолжат такую политику.

«Будем дальше продолжать эту политику по увеличению расходов на социальную сферу, на поддержку граждан и на рост доходов населения», - резюмировал Смаилов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946060-smailov-sotsialnye-rashody-v-kazahstane-rastut/