"Приехал в ТЦ за вещами": житель Темиртау заявил, что его хотели силой отправить в армию

Кадр из видео: ZTB | QAZAQSTAN

В социальных сетях распространяется видео конфликта между парнем призывного возраста и сотрудниками полиции. Автор ролика утверждает, что стражи порядка остановили его в торговом центре Караганды, чтобы насильно отправить в армию. В пресс-службе ДП региона прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам автора видео, инцидент произошел в одном из торговых центров Караганды. Парень приехал туда из Темиртау, чтобы купить одежду, но вместо этого ему якобы пришлось долго объясняться с сотрудниками полиции.

"Я приехал в ТЦ, чтобы посмотреть себе вещи. Они хотели забрать меня прямо оттуда. Хотя я освобожден по семейным обстоятельствам. Я отказался проехать с ними, попросил их показать документы. Один из них отказался предоставить служебное удостоверение. Меня вывели из торгового центра и порвали куртку", - пояснил молодой человек.

Парень добавил, что полицейские оставили его в покое только после того, как он включил камеру на телефоне и обещал обратиться в прокуратуру.

В департаменте по делам обороны Карагандинской области объяснили, что в произошедшем инциденте их сотрудники не участвовали.

В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что с 22 ноября в местах массового скопления людей проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Призывник".

В ведомстве заметили, что никто куртку молодого человека не рвал.

"С ним пытались провести профилактическую беседу о необходимости прохождения срочной службы, но он стал провоцировать полицейских.

По закону с сентября по декабрь проводится призыв граждан 1994-2003 годов рождения на срочную службу в ВС РК. Многие призывники уклоняются от воинской службы. Только по району имени Казыбек би Караганды в управление полиции направлен список на розыск 1200 человек", - сообщили в ДП региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945911-priehal-v-tts-za-veschami-zhitel-temirtau-zayavil-chto-ego-hoteli-siloy-otpravit-v-armiyu-video/