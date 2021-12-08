"Не хотела жить в ауле": девочка сбежала из дома в Туркестанской области

Фото: ДП Туркестанской области

В Туркестанской области пропала 14-летняя девочка. С заявлением в полицию обратилась ее мать. Женщина рассказала, что дочь вышла из дома и не вернулась, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Женщина некоторое время пыталась сама найти дочь, но результатов это не дало. Поэтому она обратилась в правоохранительные органы.

Стражи порядка провели комплекс необходимых мероприятий, в том числе прочесали близлежащую территорию и опросили возможных очевидцев.

В результате чего 14-летняя пропавшая была найдена в течение суток. Она оказалась в доме у родственницы, проживающей в Шымкенте. Школьницу вернули родителям живой и здоровой.

По словам несовершеннолетней, она не захотела жить в ауле, а потому уехала к своей тете в Шымкент.

Мать подростка выразила благодарность полицейским за оперативную работу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945869-ne-hotela-zhit-v-aule-devochka-sbezhala-iz-doma-v-turkestanskoy-oblasti/