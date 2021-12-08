Под песню "Трава у дома" на японском языке провели экипаж с туристами на Байконуре

Экипаж корабля "Союз МС-20". Фото: roscosmos.ru / Павел Касин

Экипаж корабля "Союз МС-20" перед полетом вышел из гостиницы "Космонавт" под песню "Трава у дома" группы "Земляне", исполненную на японском языке.

Об этом сообщает РИА Новости. Издание также поделились видеороликом с космодрома.

Отмечается, что первый куплет легендарной песни был исполнен на русском языке, а припев и второй куплет - на японском. Новую версию хита записал дуэт Deai, состоящий из японской певицы Нацуки Сугавары и российского музыканта Виталия Сунцева.

Издание добавляет, что это уже традиция - перед полетом все экипажи, отправляющие с Байконура на МКС на кораблях "Союз", выходят из гостиницы под хит группы "Земляне". Из гостиницы космонавты на автобусах едут на примерку костюмов, а после - к ракете.

В состав экипажа, который отправится в космос сегодня, 8 декабря, вошли японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано, а также российский космонавт Александр Мисуркин.

Возвращение экипажа запланировано на 20 декабря.

Отмечается, что Маэдзава и Хирано станут первыми за 12 лет туристами, которые на корабле "Союз" прилетят на МКС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945810-pod-pesnyu-trava-u-doma-na-yaponskom-yazyke-proveli-ekipazh-s-turistami-na-baykonure/