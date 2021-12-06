Подростки разыграли ограбление в банке в Нур-Султане ради ролика в соцсетях (видео)

Трое несовершеннолетних в столице инсценировали ограбление в одном из банков, чтобы снять видеоролик для социальных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.
Как сообщили в полиции, на канал "102" поступило сообщение от менеджера банка о том, что в здании находятся неизвестные лица и угрожают клиентам.
По приезду на место происшествия сотрудниками полиции факт не подтвердился.
В ходе проверки установлено, что трое несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет зашли в здание банка по улице Достык, чтобы снять на видео якобы ограбление банка. Они стали производить видеосъемку, применив игрушечный пистолет, а затем скрылись.
Полицейскими несовершеннолетние установлены и доставлены в полицию, вызваны их законные представители.
По словам детей, они на протяжении года посещают киноакадемию по производству художественных роликов. Во время занятий они получили задание от руководителя отснять постановочное видео ограбления. Зайдя в здание банка, по сценарию девушка навела игрушечный пистолет на своего напарника, третий снимал происходящее на видео. В зале в это время находились посетители.
По данному факту в отношении руководителя клуба возбуждено административное производство по статье 128 КРКобАП.
За совершение нарушения общественного порядка несовершеннолетними ответственность понесли законные представители. В отношении родителей возбуждено административное производство по статье 435 КРКобАП.
Собранные материалы направлены в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города Нур-Султана для принятия процессуального решения.
Столичный департамент полиции предупреждает, что за вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий предусмотрена ответственность согласно действующему законодательству РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945566-podrostki-razygrali-ograblenie-v-banke-v-nur-sultane-radi-rolika-v-sotssetyah-video/