Девочки-подростки сбежали из дома после ссоры в Туркестанской области

Иллюстративное фото: Getty Images/ Sol de Zuasnabar Brebbia

Двух подростков, сбежавших из дома, нашли туркестанские полицейские. Девочки уехали в Шымкент, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Две женщины обратились в полицию за помощью. Мамы пропавших девочек сообщили, что их дочери ушли в школу и не вернулись. Родительницы пытались отыскать своих детей самостоятельно, однако у них ничего не вышло.

Полицейские приступили к поискам подростков - провели опрос и осмотр мест, где могли оказаться пропавшие.

Вскоре их нашли в Шымкенте. Как оказалось, у подростков произошла ссора в семье. В результате школьницы договорились и уехали из дома в Шымкент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945427-devochki-podrostki-sbezhali-iz-doma-posle-ssory-v-turkestanskoy-oblasti/