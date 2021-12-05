Туман, гололед и сильный ветер ждут казахстанцев в понедельник

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Метеорологи рассказали, жителей каких регионов в первый день недели ждет неблагоприятная погода. Соответствующий прогноз опубликован на официальном сайте "Казгидромета".

Согласно прогнозу, в понедельник на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются осадки в виде дождя и снега, на севере – низовая метель. Местами по республике ожидаются туман и гололед, на юге и севере страны – усиление ветра.

Неблагоприятная погода в областях 6 декабря

6 декабря на севере, юго-востоке Акмолинской области ожидаются туман, утром и днем – гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 м/с.

На юго-востоке Актюбинской области сохранится туман.

Ночью в Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, западе и в центре Атырауской области ожидаются туман и гололед.

Ночью и утром на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, на западе – усиление ветра до 15-20 м/с.

На юге, в горных, предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. На юго-западе и северо-востоке области в этот день ожидается сильный ветер и пыльная буря.

На севере, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман, гололед.

На севере, западе, юге Карагандинской области ожидаются туман, гололед.

На севере Костанайской области ожидается низовая метель, на севере, юго-востоке области – туман, гололед, на северо-востоке области – усиление ветра до 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидаются туман, ночью – гололед.

На северо-западе и в центре Мангистауской области ожидается туман.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман, гололед.

Днем 6 декабря на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На юго-западе области ожидается низовая метель. На севере, востоке области – туман, гололед.

На юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.

Погода в городах и мегаполисах 6 декабря

Атырау: ночью и утром 6 декабря ожидается туман, гололед.

ночью и утром 6 декабря ожидается туман, гололед. Жезказган: гололед.

гололед. Караганда: гололед.

гололед. Костанай: низовая метель

низовая метель Кызылорда: временами ожидается туман, ночью – гололед.

временами ожидается туман, ночью – гололед. Павлодар: туман, гололед.

туман, гололед. Петропавловск: гололед.

гололед. Тараз: туман.

туман. Уральск: ночью 6 декабря ожидается гололед.

ночью 6 декабря ожидается гололед. Шымкент: ночью и утром 6 декабря ожидается туман.

Согласно шкале Бофорта, ветер считается сильным по достижении 10,8 м/с. При скорости от 13,9 м/с и выше гнутся стволы деревьев, становится трудно идти против ветра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945354-tuman-gololed-i-veter-zhdet-kazahstantsev-v-pervyy-den-nedeli/