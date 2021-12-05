Найден водитель, перевозивший по Алматы "черного плаща"

Полицейские разыскали водителя, который перевозил на крыше авто мужчину в черном плаще – героя вирусного ролика в Казнете. Об этом сообщил на своей странице в Instagram замглавы ДП Алматы Рустам Абдрахманов.
Ранее мы показывали ролик, на котором некий мужчина в черном плаще проезжает на крыше автомобиля близ проспекта аль-Фараби. При этом видно, что перед ними пролетает дрон.
В полиции разыскали нарушителя.
"Водитель транспортного средства марки Mercedes-Benz установлен. Гражданин Е. привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 593 КРК об АП (несоблюдение правил перевозки пассажиров). Проверка в отношении второго участника видеозаписи продолжается", – сообщил Абдрахманов.
В заключение полицейский призвал алматинцев соблюдать внимательность и осторожность на дорогах.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945314-nayden-voditel-perevozivshiy-po-almaty-chernogo-plascha/