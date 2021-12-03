Схему движения изменили на одном из перекрестков в Нур-Султане

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Изменена организация дорожного движения на перекрестке улиц Айтматова и Мухамедханова, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Как отметили в полиции, организацию изменили для исключения конфликтных точек транспорта.

В работу светофорного объекта установлена дополнительная секция для правого поворота на улицу Айтматова со стороны Омарова.

При этом для транспорта, планирующего движение на перекрестке Коргалжинского шоссе с улицы Бейсекова в прямом направлении в сторону Сейфуллина, рекомендуется проезд по обустроенному правому съезду с Мухамедханова на Айтматова, отметили в ДП.

Для транспорта, планирующего движение на перекрестке Коргалжинского шоссе с улицы Бейсекова с левым поворотом в сторону Ильинки, правый поворот осуществлять непосредственно на пересечении Мухамедханова-Айтматова под разрешающую дополнительную секцию светофора.

По информации полицейских, данная организация дорожного движения позволяет транспорту заблаговременно и бесконфликтно занять полосу, предназначенную для левого поворота с Айтматова на Коргалжинское шоссе.

Как отметили в ДП, ранее на данном участке фиксировались ДТП и создание аварийных ситуаций.

Стражи порядка опубликовали схему движения.

Схема проезда: ДП Нур-Султана

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945178-shemu-dvizheniya-izmenili-na-odnom-iz-perekrestkov-v-nur-sultane/