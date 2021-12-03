Казахстан открывает авиасообщение с Кувейтом

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Между Казахстаном и Кувейтом открывается авиасообщение, сообщает комитет гражданской авиации в своем официальном Telegram-канале.

"В соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, с 1 декабря 2021 года кувейтская авиакомпания Jazeera Airways начала выполнение регулярных рейсов по новому маршруту между городами Алматы и Эль-Кувейт на воздушном судне типа A320/A20N с частотой 2 рейса в неделю (среда и воскресенье)", – сообщили в КГА.

Отмечается, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

В комитете подчеркнули, что данный маршрут будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества, туризма и делового партнерства между странами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945147-kazahstan-otkryvaet-aviasoobschenie-s-kuveytom/