"Считает, что мы секта": женщина засыпала свою квартиру и подъезд солью в Таразе

Алия Калауова, соседка. Кадр из видео: КТК

Натуральную солевую шахту устроила в своей квартире жительница двухэтажки в Таразе. Соседи говорят, что в последнее время раскидывать соль она начала и в подъезде. Оказалось, что подобные представления происходят не впервые, передает КТК.

По словам жителей, их соседка давно подсаливает подъезд, окна и двери. В гости к себе никого не пускает, а в течение трех последних месяцев она стала завозить в квартиру 50-килограмовые мешки.

Люди утверждают, что соседка практически каждый день устраивает непонятные представления: кричит, обвиняет всех в одержимости и вредительстве.

"У нее ноги разъело по щиколотку, у нее уже раны, у нее гниет тело. Она считает, что мы секта. Она солью очищает свое пространство и отгоняет шайтанов. Она говорит: "Я таким образом выгоняю злых духов из квартиры", которых якобы мы ей послали. Но они, говорит, не могут выйти, поэтому она все больше и больше покупает соли", - рассказывает жительница дома Алия Калауова.

Соседи отмечают, что есть и другие проблемы. Например, женщина отказывается пользоваться унитазом: якобы боится, что там могут быть змеи. Отходы она выливает прямо под окна, а канализацию "очищает" солевым раствором.

Жильцы говорят, что на их жалобы не реагировали, пока женщина не стала буквально кидаться на людей, ее забрали в психдиспансер.

"В психиатрический стационар доставляются только те лица, которые имеют, как я сказала, угрозу для своей жизни или имеется угроза для окружающих. В остальных случаях все эти больные с психическими заболеваниями находятся под наблюдением участковых психиатров по месту жительства", - пояснила заместитель главврача Жамбылской областной станции скорой помощи Кулзахира Кызгараева.

Выяснилось, что женщина уже давно состоит на учете с психическим заболеванием. Говорят, у нее есть мать и брат, но найти родственников соседи не смогли.

Что делать жильцам, когда владелица солевой шахты вернется из клиники, и кто будет за ней присматривать, чиновники не знают.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944862-schitaet-chto-my-sekta-zhenschina-zasypala-svoyu-kvartiru-i-podezd-solyu-v-taraze/