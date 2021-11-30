Действующие от имени Нацбанка мошенники активизировались в Казахстане

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Национальный банк Казахстана предупреждает об активизации мошенников, которые представляются работниками ведомства для получения персональных данных с целью хищения денежных средств, сообщается на официальном сайте финансового регулятора.

Сообщается, что злоумышленники в ходе телефонного разговора запрашивают информацию о номерах банковских счетов и наличии кредитов. Одновременно с целью якобы «технического мониторинга» просят предоставить паспортные данные, в частности, ИИН. Мошенники также в целях для проверки просят открыть счет или в тестовом режиме оформить кредит и перевести деньги на счета третьих лиц.

Национальный банк рекомендует игнорировать электронные письма и анонимные телефонные звонки с просьбой отправки денежных средств или проведения подозрительных операций.

Сообщения или звонки о неожиданной возможности получения денег, содержащие реквизиты неизвестных банковских счетов, в большинстве случаев указывают на мошеннические действия, отмечают в ведомстве.

Также поясняется, что Национальный банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок. Счета в Национальном банке могут быть открыты исключительно для учета операций Национального банка, банков второго уровня и ограниченного числа юридических лиц.

В случае получения подозрительных писем или звонков «от Национального Банка» с просьбой отправки денежных средств необходимо обращаться в правоохранительные органы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944722-deystvuyuschie-ot-imeni-natsbanka-moshenniki-aktivizirovalis-v-kazahstane/