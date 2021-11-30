Закрылась с любовником: павлодарец вызвал полицейских, чтобы насолить жене

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Житель Павлодара, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обиделся на жену. Чтобы ей насолить, вызвал полицейских, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Вызов в полицию поступил 28 ноября в 01.29 часов. 44-летний мужчина в ярости кричал, что по улице Торайгырова его жена закрылась в квартире с любовником и дверь не открывает.

На место выехали стражи порядка и позвонили в дверь. Ее им сразу открыла супруга павлодарца.

Установлено, что семейная пара сильно поругалась, после чего жена ушла к своей матери. На телефонные звонки не отвечала.

Сам житель города объяснил, что после ссоры решил насолить жене, но ничего другого не придумал, как вызвать полицию.

"К слову, такое поведение мужа женщина не оценила, не простила и отправила его домой. С мужчиной полицейские провели беседу о недопущении впредь подобных вызовов, так как в следующий раз ему придется уже ответить в рамках действующего законодательства за ложный вызов", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944594-zakrylas-s-lyubovnikom-pavlodarets-vyzval-politseyskih-chtoby-nasolit-zhene/