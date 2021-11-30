Мать троих детей из Алматы просит казахстанцев о помощи

Баглан Божбанова и ее сын Елдар: фото из личного архива

Жительница Алматы Баглан Божбанова воспитывает троих детей, один из которых имеет редкое заболевание, аномалию Арнольда-Киари. По словам женщины, сейчас она больше всего нуждается в помощи с поиском стабильного и доступного жилья, передает корреспондент NUR.KZ.

Баглан Божбанова - выпускница КазНУ им.Аль-Фараби. По специальности- педагог. В 2011 году женщина родила первенца, сына Елдара, у которого с детства были проблемы с внутричерепным давлением.

"Первые годы жизни сына мы наблюдались у врача. После этого нам сказали, что все проблемы позади. Действительно, до 10 лет Елдар не жаловался на здоровье. Но в последний год начались трудности. Ему стала сложнее даваться учеба, он очень быстро уставал и жаловался на сильные головные боли.

Невропатолог направил нас на МРТ. По результаты томографии был поставлен диагноз "Резидуальная энцефалопатия. Аномалия Арнольда-Киари". Нейрохирург сказал, что Елдара надо наблюдать в течение года, чтобы принять решение о необходимости операции. В то же время, все невропатологи говорят, что никакие лекарства не могут помочь ему снять боль. Сейчас сын освобожден от физкультуры в школе, учиться ему стало намного труднее из-за постоянных головных болей", - рассказывает Баглан.

У Баглан трое детей. Помимо Елдара, есть шестилетняя дочь, которая учится в школе-интернате для слабовидящих, и младший сын, которому 2,5 года. Женщина рассказывает, что с 2003 года и по сегодняшний день она снимает жилье в Алматы.

Стоит на очереди как представитель социально-незащищенной группы. С отцом своих детей Баглан в разводе, но мужчина участвует в жизни своих детей. Помогает их матери, если ей нужно отвести старшего ребенка в больницу, а среднюю дочь - в школу.

"До пандемии и до третьего декрета я работала в крупной сети супермаркетов. Сейчас работаю патронажной воспитательницей. Моя зарплата - около 52 тысяч тенге. Плюс получаю алименты в размере 40 тысяч тенге. Дважды подавала на АСП, но мне отказывали.

Весь мой доход уходит на оплату квартиры, коммунальных счетов и лечение. Я сама стою на учете у эндокринолога с гипотериозом и вынуждена постоянно принимать лекарства. Берусь за любые подработки. Мою пол, работаю нянечкой. Надеюсь, что когда младшему исполнится три года, смогу устроиться на стабильную работу с удобным графиком. Чтобы можно было следить за детьми", - говорит Баглан.

По словам женщины, ее главная проблема на сегодняшний день - это жилье. Она снимает квартиру в микрорайоне Орбита-2 за 70 тысяч тенге. В январе срок договора аренды истекает.

"Когда дети начинают играть и шуметь, я очень боюсь, что соседи пожалуются хозяевам квартиры на шум и нас выгонят из квартиры раньше срока.

Боюсь представить момент, когда придется искать новую квартиру, зная, как сильно сейчас подскочили цены на жилье в Алматы. Но знаю, что я все равно справлюсь, потому что надеюсь только на себя", - говорит Баглан.

Баглан говорит, что решила обратиться к алматинцам с просьбой помочь ей с поиском доступного по цене жилья на долгосрочную аренду.

"Мне бы очень хотелось остаться в микрорайоне Орбита-2. Чтобы Елдар не менял школу. Чтобы не пришлось прикрепляться к другой поликлинике. Здесь врачи нас уже знают", - говорит Баглан.

Женщина говорит, что будет рада любой помощи, потому что иногда ей не хватает денег даже на продукты.

Реквизиты:

Божбанова Баглан Наурызбаевна

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944589-mat-troih-detey-iz-almaty-prosit-kazahstantsev-o-pomoschi/