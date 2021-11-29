Голый мужчина бегал по заснеженному Петропавловску

Кадр из видео: Qumash

В соцсетях появилось видео с голым мужчиной, который устроил забег по заснеженному Петропавловску и давал пять прохожим. Ролик прокомментировали в департаменте полиции Северо-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с обнаженным мужчиной появилось в Telegram-канале Qumash. Судя по кадрам, его нисколько не смущали снег и минусовая температура. Он бежал босиком по улице, при этом махал руками и давал пять прохожим.

По информации департамента полиции Северо-Казахстанской области, 35-летний житель Петропавловска находился в состоянии наркотического опьянения. В отношении него возбуждено административное производство по ст.434 КоАП РК "Мелкое хулиганство".

Материал для принятия решения будет направлен в Специализированный суд по административным делам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944451-golyy-muzhchina-begal-po-zasnezhennomu-petropavlovsku/