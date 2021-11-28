Дождь со снегом и гололед ожидаются в регионах Казахстана в понедельник

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В понедельник, 29 ноября, под влиянием обширного антициклона на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, лишь на крайнем западе республики с ложбиной циклона ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега с гололедом. Также по республике ожидаются туман, усиление ветра, сообщается на официальном сайте госметеослужбы РГП "Казгидромет".

29 ноября в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, на северо-востоке и в горных районах усиление ветра до 15-20, ночью до 23-28 м/с.

В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра до 18-23, порывы до 28 м/с.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

На северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на севере области туман.

На юге Туркестанской, на севере Мангистауской, Костанайской, на западе и в центре Атырауской областей ожидается туман.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944310-dozhd-so-snegom-i-gololed-ozhidayutsya-v-regionah-kazahstana-v-ponedelnik/