Нурсултан Назарбаев и Мария Мудряк. Фото: elbasy.kz

Нурсултан Назарбаев посетил Государственный театр оперы и балета «Астана Опера», сообщается на официальном сайте Елбасы.

Елбасы посетил театр «Астана Опера», где состоялся сольный концерт «Для тебя, мой Казахстан!» известной оперной певицы Марии Мудряк. В детском возрасте она по программе «Болашак» прошла обучение в Милане в Высшей академии музыки, а затем успешно окончила Государственную консерваторию им. Дж.Верди. Является лауреатом множества международных конкурсов. За короткое время Мудряк стала одной из самых востребованных оперных певиц, прославившись выступлениями на сценах знаменитых театров.

Назарбаев посетил концерт Марии Мудряк в "Астана Опера". Фото: elbasy.kz

Концерт был посвящен Дню Первого Президента Казахстана и 30-летию независимости страны. В праздничной программе также участвовали баритон Владимир Стоянов (Болгария) и симфонический оркестр театра «Астана Опера». Дирижер – Альвизе Казеллати (Италия).

Концерт Марии Мудряк в "Астана Опера". Фото: elbasy.kz

По завершении концертной программы Назарбаев побеседовал с Мудряк. Она поделилась с Елбасы своими творческими планами.

В частности, Мудряк сообщила, что планирует дать еще несколько концертов в Казахстане, а также выступить в ОАЭ для гостей Всемирной выставки ЭКСПО.

В свою очередь, Первый Президент Казахстана отметил высокий профессионализм оперной певицы и пожелал ей дальнейших творческих успехов.

Нурсултан Назарбаев и Мария Мудряк. Фото: elbasy.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944270-nazarbaev-posetil-kontsert-marii-mudryak-v-astana-opera/