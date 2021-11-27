Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, синоптики прогнозируют туман, гололед и местами метель, об этом сообщается на официальном сайте "Казгидромета".

По данным синоптиков, 28-30 ноября в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. Сутки 28, ночью 29 ноября возможен ветер северо-восточный, на востоке области и в горных районах 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

28 ноября в центре Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, восточный 15-20 м/с.

Ночью 28 ноября на севере, востоке Акмолинской области ветер синоптики прогнозируют юго-западный 15-20 м/с.

Днем 28 ноября на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На востоке области туман. Ветер юго-восточный, южный, днем на западе, северо-западе области порывы 15-20 м/с.

Днем 28 ноября на юге Карагандинской области ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром 28 ноября в горных, предгорных районах Туркестанской области и Шымкенте сохраняется туман. Ветер восточный, юго-восточный в горных районах 15-20 м/с.

Ночью 28 ноября на севере, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке области 15-20 м/с.

28 ноября на юго-западе Северо-Казахстанской области возможен туман. Ветер юго-западный ночью 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944257-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-ryade-regionov-kazahstana/