Мороз до 18 градусов: какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня

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В грядущие три дня к Казахстану следом за снегопадами сместится Северо-западный антициклон, который и будет определять погоду в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, с 27 по 29 ноября на севере страны прекратятся осадки и усилится мороз. Вместе с тем, на запад Казахстана перейдет теплый фронт из районов европейской территории России, который принесет потепление в местные регионы.

В целом температурный режим по стране ожидается следующий:

на севере температура воздуха ночью понизится до 10-18, днем до градусов 7-15 мороза;

температура воздуха ночью понизится до 10-18, днем до градусов 7-15 мороза; на западе днем потеплеет до 0-5 градусов тепла;

днем потеплеет до 0-5 градусов тепла; на юго-западе ожидается потепление до 12 градусов тепла днем;

ожидается потепление до 12 градусов тепла днем; на востоке также произойдет повышение температуры: ночью от 15-23 до 8-16 градусов мороза, днем - 0-10 градусов мороза;

также произойдет повышение температуры: ночью от 15-23 до 8-16 градусов мороза, днем - 0-10 градусов мороза; на юге республики ночью потеплеет от 0-10 градусов мороза до 0-5 градусов тепла, днем - от 0-10 градусов тепла до 3-15 градусов тепла;

республики ночью потеплеет от 0-10 градусов мороза до 0-5 градусов тепла, днем - от 0-10 градусов тепла до 3-15 градусов тепла; на юго-востоке страны также будет повышение температуры: ночью от 7-18 до 0-10 градусов мороза, днем от 3-11 градусов мороза до 3 градусов мороза - 7 градусов тепла.

По данным официального сайта РГП "Казгидромет", завтра в Алматы ожидается переменная облачность, днем воздух прогреется до минус 1 - плюс 1 градуса, ночью будет снег и температура упадет до 8-10 градусов мороза.

В Нур-Султане синоптики обещают погоду без осадков, днем температура воздуха составит минус 6-8 градусов, ночью - минус 10-12 градусов.

На территории Шымкента 27 ноября будет переменная облачность без осадков. Днем столбики термометров покажут 7-9 градусов тепла, ночью - минус 4-6 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944118-moroz-do-18-gradusov-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-blizhayshie-tri-dnya/