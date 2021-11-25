Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах: МЧС обратилось к казахстанцам

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Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана обратилось к гражданам из-за непогоды - в 13 регионах страны объявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в ведомстве, ссылаясь на РГП "Казгидромет", 25 ноября штормовое предупреждение объявлено в следующих регионах:

в Нур-Султане ветер 15-20, порывы 23 м/с;

ветер 15-20, порывы 23 м/с; в Шымкенте ветер 15-20, порывы 23 м/с;

ветер 15-20, порывы 23 м/с; на юго-востоке Акмолинской области низовая метель, гололед, ветер, на востоке области - порывы 15-20 м/с;

низовая метель, гололед, ветер, на востоке области - порывы 15-20 м/с; на юге Актюбинской области гололед;

гололед; в северной половине Восточно-Казахстанской области днем сильные осадки (дождь, снег), низовая метель, на дорогах гололедица, ветер порывами до 25 м/с;

днем сильные осадки (дождь, снег), низовая метель, на дорогах гололедица, ветер порывами до 25 м/с; на северо-востоке и в горных, предгорных районах Жамбылской области сильные осадки (дождь с переходом в снег). 26-27 ноября на севере области и в горных, предгорных районах туман, гололед. Порывы ветра до 23-28 м/с;

сильные осадки (дождь с переходом в снег). 26-27 ноября на севере области и в горных, предгорных районах туман, гололед. Порывы ветра до 23-28 м/с; в Западно-Казахстанской области ветер на севере, северо-западе области, с порывами до 15-20 м/с;

ветер на севере, северо-западе области, с порывами до 15-20 м/с; на западе, севере, востоке Карагандинской области низовая метель, гололед, на юге области туман. Ветер на востоке, в центре области 15-20 м/с, порывы - 23 м/с;

низовая метель, гололед, на юге области туман. Ветер на востоке, в центре области 15-20 м/с, порывы - 23 м/с; на юге, востоке Костанайской области туман, гололед;

туман, гололед; на севере Кызылординской области гололед, на севере и в центре области ветер до 15-20 м/с;

гололед, на севере и в центре области ветер до 15-20 м/с; на севере, северо-востоке Мангистауской области гололед, туман, ветер с порывами 15-20 м/с;

гололед, туман, ветер с порывами 15-20 м/с; на севере, востоке Павлодарской области гололед, низовая метель, сильный ветер;

гололед, низовая метель, сильный ветер; на севере, западе области Туркестанской области пыльная буря, ветер 15-20 м/с, в горных районах - порывы ветра 23-28 м/с.

"В связи с выпадением осадков и заморозками образуется гололед. Вследствие чего увеличиваются риски ДТП, а также получения уличных травм: ушибов, вывихов и переломов. Гражданам в гололед рекомендуется носить обувь с нескользящей подошвой. Будьте осторожны", - предупредили в ведомстве.

Кроме того, в МЧС просят водителей быть осмотрительными на дорогах, держать низкую скорость и соблюдать осторожность. Пешеходам тоже рекомендуют быть особенно внимательными при переходе дороги.

"Призываем граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности. Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких", - заключили в МЧС.

Напомним, в Нур-Султане непрекращающийся снегопад вызвал коллапс на дорогах и стал причиной задержки десятков авиарейсов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943884-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-13-regionah-mchs-obratilos-k-kazahstantsam/