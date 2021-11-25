Школьников перевели на онлайн-обучение в Нур-Султане из-за снегопада

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Из-за продолжающейся в Нур-Султане непогоды занятия для учеников 0-7 классов перевели в онлайн-режим, сообщает официальный сайт акимата столицы.

"25 ноября 2021 года в связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-7 классов второй смены школ города переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в управлении образования.

Отметим, что уже вторые сутки подряд в столице продолжается снегопад. По данным "Казгидромета", за два дня в Нур-Султане выпала месячная норма осадков.

Обильные осадки стали причиной пробок на дорогах, перебоев в работе общественного транспорта и задержки авиарейсов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943870-shkolnikov-pereveli-na-onlayn-obuchenie-v-nur-sultane-iz-za-snegopada/