Блогера арестовали за пранк с огнетушителем в Алматы (видео)

Кадр из видео: instagram.com/rustam.abdrakhmanov_

Тиктокеры, которых ранее наказали за пранк в метро Алматы, сняли новое видео и вновь попали в поле зрения полиции. Одного из парней арестовали. Об этом рассказал замглавы департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов на своей странице в Instagram.

Как оказалось, трое молодых людей сняли новое видео, на котором один блогер "тушит" другого из огнетушителя. Происходит все это в общественном месте, прямо перед пешеходным переходом - на кадрах видно, что люди переходят дорогу и сразу попадают в "облако" от огнетушителя. Позже ребята распылили огнетушитель прямо на проезжей части.

Алматинцам такое поведение парней пришлось не по нраву - они отметили под публикацией аккаунты полиции и замглавы полиции Алматы и попросили принять меры.

Как пишет Адбрахманов, личность оператора пока устанавливается, а остальных участников пранка - 22-летнего А.К. и 19-летнего А.А. уже привлекли к ответственности. Последний, к слову, уже привлекался полицией за участие в пранке в метро.

Действия блогеров квалифицированы по статье 434 КРК об АП "Мелкое хулиганство", которая предусматривает наказание в виде штрафа или административного ареста.

"Собранный материал административного производства для принятия решения был направлен в суд. Решением специализированного межрайонного административного суда А.К. (на видео с огнетушителем в руках) привлечен к ответственности с наложением административного ареста.

Проверка в отношении А.А. и оператора видео продолжается", - написал Абдрахманов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943805-blogera-arestovali-za-prank-s-ognetushitelem-v-almaty-video/