Почти полсотни домов, школа и детсад остались без тепла в Актобе

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Целый район в Актобе мерзнет без отопления. Учеников перевели на "дистанционку" из-за холода в школе. Горожане требуют наказать чиновников, из-за которых сейчас им приходится мерзнуть. Но те уверяют, что проблема не в них, передает КТК.

Проблемы с отоплением в микрорайоне Авиагородок наблюдаются не первый год. Сейчас полсотни многоквартирных домов остались без тепла, школа на 900 детей перевела учеников на "дистанционку" из-за холодных кабинетов. Люди возмущены и требуют решить эту проблему.

"Три дня есть – неделю нет. А то и по две недели нет. Сидим в холоде. А ведь берут по полной программе платеж! Да черт с ними, с этими деньгами. Дайте нам тепло! Тепло! Дети болеют, в школу не ходят. Это где видано?!" - возмущается актюбинка по имени Тамара.

Как рассказали жители микрорайона, проблемы с отоплением здесь наблюдались и в прошлом году. Тогда чиновники уверяли, что за лето все проблемы решат. Но до зимы осталось всего две недели, а в квартирах актюбинцев уже невыносимо холодно.

"Вот сидели с обогревателем. Второй день школа закрыта. Ребенок занимается дома онлайн. Включаем в ее комнате обогреватель, чтобы она не замерзла хотя бы", - сетует горожанка по имени Мейрамгуль.

Тепловики утверждают, проблема - в старой котельной. Ей уже больше 40 лет, и за все это время здесь ни разу не проводили капитальный ремонт. Оборудование уже изношено и фактически вышло из строя.

Три года назад началась реконструкция котельной. На нее из бюджета выделили 800 млн тенге. Но, как утверждают чиновники, подрядчик оказался недобросовестным и ремонт недоделал. Пришлось искать новую компанию, сроки сдачи работ отодвинулись. Планируется, что к январю все работы будут закончены.

"Три котла, которые работали 40 лет, они уже свои ресурсы отработали. На прошлой неделе четыре дня – мы за неделю разобрали один котел. Поставили то, что у нас было, – один новый. Сейчас он работает. Те два котла – они попеременно ломаются. Но мы их сутками… работаем. Люди у нас работают сутками, домой не уходят", - заявил замглавы Aqtobe su-energy group Айтбай Дауылбаев.

Горожан такие отговорки не устраивают. Они требуют немедленно включить им отопление, отмечая тот факт, что, несмотря на регулярные перебои с поставкой тепла, счет за отопление им выставляют исправно и в полном объеме.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943635-pochti-polsotni-domov-shkola-i-detsad-ostalis-bez-tepla-v-aktobe/