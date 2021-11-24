"Тут прорвало, там прорвало": водопроводом за миллиард тенге возмущены в Алматинской области

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Жители нескольких сел в Алматинской области возмущены новым водопроводом, на строительство которого было потрачено больше миллиарда тенге бюджетных денег. Люди с ужасом ожидают холодов и боятся остаться без воды, передает телеканал КТК.

Строительство водопровода началось еще в 2018-м, сдать его в эксплуатацию обещали в 2020-м, но полностью работы не завершены до сих пор.

Жители поселка Нура, которые три года с надеждой ждали, когда водопровод начнет работать, сейчас недовольны его качеством.

"Из-за отсутствия напора у нас сломалась стиральная машинка. Сейчас все приходится стирать вручную. Воду таскаем с колонки, там хоть есть небольшой напор. Поставить насос у меня денег нет. Зачем тогда проводили такой дорогой водопровод и потратили столько денег, если лучше не стало? Сделали только хуже нам!" - возмущена сельчанка Айгерим.

Более того, по словам жителей, рабочие забыли закопать траншеи и обмотать трубы утеплителем. А на дворе почти зима, значит грядут морозы, которых водопровод может не выдержать.

"Сейчас есть стандарты, по которым нужно работать, и их везде придерживаются. У нас же все сделано – лишь бы от нас отстали. Вы посмотрите, что подрядная компания после себя там оставила. А ведь сроки идут, и потом они скажут, что гарантия закончилась – и ремонтируйте и устраняйте все за свой счет. И снова будут искать деньги, и снова ничего нормально не сделают", - уверен житель области Ахмет.

Если же водопровод действительно не переживет морозы, то без воды останется сразу три поселка, то есть больше 200 семей. Покупать воду в магазинах для многих дорого, как и привозить ее из соседних поселков.

"У нас трубы уже сейчас не выдерживают и начинают лопаться. Только слышим, что там прорвало, тут прорвало. И это еще зимы нет. Тогда мы что делать будет? Кто воды нам привезет, аким? У него один ответ на все: что он скоро уходит на пенсию и не нужно его беспокоить. Мы собрались, потому что устали так жить. И хотим порядка", - заявил сельчанин Болат.

Чиновники между тем заверяют, что почти все работы завершены. То, что на строительство было потрачено больше миллиарда тенге, в сельской администрации не отрицают. В акимате заявили, что подрядчик сорвал сроки и выполнил работу с грубыми нарушениями. Но в компании якобы обещали все исправить.

"Ко мне приходили с подрядной компании и сказали, что все закончат. Я понимаю, о чем переживают сельчане, я тоже об этом думаю. У нас есть все документы. Деньги были выделены из районного акимата, он же и выступает заказчиком проекта. И сейчас этот вопрос у них тоже на контроле.

Если компания не завершит все в срок или ее работа будет сделана снова некачественно, мы будем обращаться в суд. И там доказывать свои права и требовать, чтобы все исправили", - прокомментировал ситуацию аким Нуринского сельского округа Сейткул Донбаев.

По словам акима, на этой неделе компания начнет устранять недостатки, а к концу года полностью сдаст объект. Сельчанам же советуют не паниковать раньше времени и обещают, что перебоев с водой не будет.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943613-tut-prorvalo-tam-prorvalo-vodoprovodom-za-milliard-tenge-vozmuscheny-v-almatinskoy-oblasti/