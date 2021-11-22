"Протащила ребенка": работница детсада уволилась после скандального видео в Караганде

Кадр из видео: instagram.com/obn.blog

В Караганде после публикации видео грубого обращения с ребенком в детском саду "Армашка" проведено служебное расследование. Результаты проверки озвучили в управлении образования региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве сообщили, что для разбирательства в обстоятельствах произошедшего была создана специальная комиссия. В нее вошли сотрудники отдела образования Караганды, представители партии Nur Otan и заместитель акима Октябрьского района. Он является председателем комиссии по защите прав несовершеннолетних.

"Начато служебное расследование. Этот инцидент произошел 7 октября этого года. От мамы ребенка в полицию обращений не было. Мы провели с ней беседу, она имеет претензии к тем, кто опубликовал данную запись с изображением ее ребенка. Работой комиссии она удовлетворена", - отметили в управлении образования Карагандинской области.

Также в ведомстве добавили, что грубость по отношению к ребенку допустила не воспитатель, а нянечка дошкольного учреждения. Она уже написала заявление на увольнение по собственному желанию.

"В целях недопущения подобных ситуаций проведено собрание с сотрудниками детского сада. Вопрос находится на контроле управления образования", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Караганде проведут служебное расследование после публикации видео грубого обращения с ребенком в детском саду. На кадрах работница схватила воспитанника и протащила в группу, держа за рукав куртки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943353-protaschila-rebenka-rabotnitsa-detsada-uvolilas-posle-skandalnogo-video-v-karagande/