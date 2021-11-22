Дипломат переполошил жителей Усть-Каменогорска (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/oskemenlive

Жителей Усть-Каменогорска переполошили сотрудники специальных служб, которых они сегодня наблюдали во дворе по улице Кабанбай батыра. Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях. Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Жителей Усть-Каменогорска напугало скопление правоохранителей на улице. Они через соцсети поинтересовались, что происходило во дворе.

По данным департамента полиции Восточно-Казахстанской области, 22 ноября в 11.17 часов на оперативный канал "102" поступило тревожное сообщение. Указывалось, что между домами 15 и 17 по улице Кабанбай батыра лежит подозрительный дипломат.

Получив сигнал, стражи порядка незамедлительно выехали на место. При проверке каких-либо опасных предметов не обнаружено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943319-diplomat-perepoloshil-zhiteley-ust-kamenogorska-video/