Уроки для второй смены перевели на "дистанционку" в Нур-Султане

Иллюстративное фото: акимат Алматы

В понедельник, 22 ноября, в столице занятия для учеников начальной школы, занимающихся во вторую смену, пройдут в дистанционном формате, сообщается на официальном сайте акимата Нур-Султана.

"В связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в управлении образования города.

На сайте сообщается также, что 22-23 ноября в столице ожидается непогода - синоптики обещают временами метель, гололед, ветер порывами до 15-20 м/с.

Между тем, по данным Gismeteo, сегодня в Нур-Султане пасмурно, идет небольшой мокрый снег, температура воздуха колеблется в диапазоне 0 - минус 2 градусов. При этом, на улице сильный ветер - его порывы достигают 15-19 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943301-uroki-dlya-vtoroy-smeny-pereveli-na-distantsionku-v-nur-sultane/