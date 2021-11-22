Частный детский сад проверят после видео грубого обращения с ребенком в Караганде

Воспитатель грубо тащит ребенка. Кадр из видео: instagram.com/obn.blog

В Караганде проверят частный детский сад, в котором, предположительно, сотрудница грубо обращалась с ребенком. Видеозапись инцидента попала в Сеть и вызвал резонанс, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на отдел образования Караганды.

Видеозапись опубликована в Instagram. На ней запечатлен момент, как женщина, которая, предположительно, является сотрудницей детского сада, тащит маленького ребенка в группу. При этом она громко кричит и несет малыша, грубо держа за рукав куртки.

Автор ролика утверждает, что он был снят в частном детском саду в Майкудуке и что подобную картину там можно наблюдать ежедневно.

"В этом детском саду работает моя родственница. Ежедневно она видит, как коллеги издеваются над детьми. Директор знает о происходящем, но закрывает на все глаза. Воспитатели часто грубо обращаются с детьми, пользуясь их беспомощностью", - говорит автор видеозаписи.

Запись вызвала резонанс в Сети. Пользователи требуют найти сотрудницу детского сада и наказать за такое обращение с ребенком.

Публикацию изучили и в отделе образования Караганды. В ведомстве пообещали ,что проведут в дошкольном учреждении служебную проверку.

"22-23 ноября в дошкольном учреждении будет проведено служебное расследование. О результатах мы сообщим дополнительно", - отметили в ведомстве.

Ранее в Караганде наказали учителя, по вине которого второклассник обмочился прямо на занятии. Ее уволили. Сообщалось, что учитель грубо нарушила педагогическую этику.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943221-chastnyy-detskiy-sad-proveryat-posle-video-grubogo-obrascheniya-s-rebenkom-v-karagande/