Из-за гололеда в двух областях Казахстана закрыли трассы

Иллюстративное фото: ДЧС Алматинской области

Из-за неблагоприятных погодных условий в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях закрыли трассы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МИИР Казахстана.

В Актюбинской области сегодня дождь со снегом, гололед, на дорогах ограничена видимость. В связи с этим введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на трассе Самара - Шымкент с поселка Куршасай до границы ЗКО, на трассе Актобе - Атырау - граница РФ, 160-330 км - участок с поселка Шубаркудук до границы Атырауской области.

В Западно-Казахстанской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на трассе Самара - Шымкент с 394 по 526 км, участок от поселка Жымпиты до границы Актюбинской области.

"В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и вашей безопасности автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок.

В случае возникновения внештатных ситуаций вы можете обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403", - добавили в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в выходные казахстанцев ждет плюсовая температура.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943184-trassu-samara-shymkent-zakryli-iz-za-gololeda-v-zko/