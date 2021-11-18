13-летний подросток пропал в Шымкенте, его нашли полицейские (видео)

Женщина, ребенок и двое полицейских. Кадр из видео: пресс-служба ДП города Шымкент

17 ноября в УП Абайского района обратилась местная жительница. Она заявила о пропаже своего 13-летнего сына, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Шымкента.

Как рассказала заявительница, мальчик потерялся во время прогулки в местном торгово-развлекательном центре.

Для поиска подростка всему личному составу Абайского РУП незамедлительно разослали ориентировку. Стражи порядка обыскали сначала всю территорию ТРЦ, а затем и прилегающие участки.

В итоге инспекторы отдела ювенальной полиции смогли найти мальчика: он оказался во дворе многоэтажных домов, расположенных недалеко от торгового центра.

Нашедшегося подростка благополучно вернули родительнице.

В свою очередь, счастливая мать поблагодарила стражей порядка за оперативные действия.

Департамент полиции города Шымкент попросил граждан быть осторожными и внимательными к детям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942798-13-letniy-podrostok-propal-v-shymkente-ego-nashli-politseyskie-video/