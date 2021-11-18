"Уволили за то, что не брал взятки": лишившиеся работы экс-полицейские подали в суд в ВКО

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Двое бывших участковых полицейских из Усть-Каменогорска обратились в суд - они считают, что их уволили незаконно. В областном департаменте полиции свою версия произошедшего.

С экс-полицейскими встретились корреспонденты "Первого канала "Евразия".

Бывший участковый Еркебулан Эржанов 15 лет посвятил правоохранительной службе. Он и его напарник Меиржан Махмутов не согласны с увольнением и пытаются добиться справедливости.

Все началось с того, что полицейские привлекли к ответственности хозяйку магазина за продажу алкоголя после 22.00. Предпринимательница за это написала жалобу в соцсетях и заявила, что участковые ее подставили, еще и деньги вымогали. Началась проверка.

Однако вскоре дело закрыли, а Еркебулана и его напарника уволили. Сами бывшие полицейские заявляют: они отрабатывали жалобу жителей, которую те написали в прокуратуру. Кроме того, по словам экс-правоохранителей, это не они вымогали деньги, а предпринимательница предлагала им взятку.

"Она наговаривает на нас. Был бы состав преступления - уголовное дело дошло бы до суда. Но ведь оно было прекращено за отсутствием состава преступления. Я сейчас понимаю, что уволили меня за то, что я не брал взятки. Взял бы – остался бы на работе", - заявил бывший участковый Еркебулан Эржанов.

Доказать свою невиновность Эржанов и Махмутов пытаются уже полгода, но первый суд мужчины проиграли.

По словам Меиржана Махмутова, их не должны были увольнять, максимум - могли понизить в должности.

"Семью не видели. Уходили на работу утром, приходили ночью. Работали без выходных. Всю жизнь в работу вкладывали", - сетует Меиржан.

В департаменте полиции ВКО прокомментировали ситуацию. Здесь заявили, что не могут давать пояснения после суда, но добавили, что проступок их бывших сотрудников дискредитирует органы внутренних дел.

Между тем Эржанов и Махмутов готовят апелляцию в областной суд. Если проиграют и его, то они планируют обратиться в Верховный. Сдаваться никто из бывших участковых не планирует. Они оба хотят восстановиться на службе - быть полицейскими оба мечтали с детства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942711-uvolili-za-to-chto-ne-bral-vzyatki-lishivshiesya-raboty-eks-politseyskie-podali-v-sud-v-vko/