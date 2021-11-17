Аудитория имени Михаила Дорофеева открылась в Атырауском университете им. Халела Досмухамедова

Фото: МИОР РК

Сегодня по инициативе Министерства информации и общественного развития РК состоялось открытие аудитории имени известного казахстанского журналиста, лауреата премии Президента РК в области СМИ, академика Академии журналистики Казахстана Дорофеева Михаила Викторовича на факультете гуманитарных наук и искусства Атырауского университета им. Халела Досмухамедова. Мероприятие приурочено к Международному дню студентов, об этом сообщили в МИОР РК.

На открытии, которое прошло в онлайн-формате, приняли участие министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, заместитель акима Атырауской области Нариман Таушов, ректор Атырауского университета им. Х.Досмухамедова Саламат Идрисов, коллеги и однокурсники Михаила Дорофеева.

В своем выступлении Министр Аида Балаева отметила, что Михаил Викторович был человеком с твердой гражданской позицией, преданный профессиональной деятельности, уважаемый окружающими и примером для коллег.

Фото: МИОР РК

"В этой связи, присвоение имени такого уважаемого и образованного человека аудитории – это, во-первых, дань уважения коллеге, который покинул нас. Во-вторых, это большая ответственность для студентов и преподавателей. Уверена, что каждый студент, который будет обучаться в этой аудитории, будет достойно носить имя уважаемого человека. Ведь Михаил Викторович всегда был примером для молодого поколения журналистов своим трудом и профессиональным делом", - подчеркнула она.

В ходе мероприятия своими воспоминаниями также поделилась деятель культуры, почетный журналист Республики Казахстан, ветеран журналистики Атырауской области Любовь Монастырская.

Фото: МИОР РК

Следует отметить, что Михаил Дорофеев был выпускником Атырауского университета им. Х.Досмухамедова. Он успешно трудился в региональных и республиканских СМИ, занимал менеджерские позиции на телеканалах, а также был членом Национального совета общественного доверия при Президенте РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942675-auditoriya-imeni-mihaila-dorofeeva-otkrylas-v-atyrauskom-universitete-im-halela-dosmuhamedova/