Полицейские разбили стекло машины, чтобы вытащить водителя в Уральске (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: ДП ЗКО

В Уральске остановленный полицейскими водитель отказался выходить из машины. Правоохранителям пришлось разбить стекло автомобиля, чтобы извлечь из салона мужчину. Нарушитель отказался от медицинского освидетельствования, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в ДП ЗКО, инцидент случился около 4 часов утра 17 ноября. Сотрудники батальона патрульной полиции отрабатывали маршрут в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога".

На улице Алии Молдагуловой ими была остановлена автомашина Lada Granta. Водитель отказался открыть дверь и предоставить документы. Затем он пересел на заднее сиденье машины, заблокировав все двери и закрыв обзор вещами.

"Было установлено, что рядом с 31-летним водителем находится женщина. Полицейские разбили переднее стекло машины, чтобы открыть задние двери, куда пересели водитель и его пассажирка. Последние оказали сопротивление сотрудникам, а водитель отказался от медосвидетельствования", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

В отношении нарушителя начато административное производство по двум статьям КоАП РК: 613 части 4 (Невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении освидетельствования) и 667 (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Собранные материалы направлены в суд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942622-politseyskie-razbili-steklo-mashiny-chtoby-vytaschit-voditelya-v-uralske-video/