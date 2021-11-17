Пропавшего в степи мальчика нашли в Кызылординской области

Поиски. Фото: ДП Кызылординской области

11-летнего Жанарыса Дәулетбая, 16 ноября выехавшего на осле пасти овец и не вернувшегося домой, нашли в Кызылординской области. Об этом сообщили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня, 17 ноября, около 11.20 часов участковый инспектор Еркин Жаксылыков и его помощник Самалбек Нысанбаев совместно с жителями села, пограничниками и сотрудниками акимата в результате проведенных поисковых мероприятий в 210 км от районного центра и в 15 км от пастбища нашли подростка в овраге.​ Также был обнаружен и пропавший скот.

"В настоящее время мальчик передан родителям. Его здоровью ничего не угрожает. Полицейские проводят профилактическую работу с родителями, устанавливают обстоятельства происшествия", - сообщили в пресс-службе ДП Кызылординской области.

Близкие ребенка выразили благодарность правоохранителям.

Напомним, утром 16 ноября мальчик, которому скоро исполнится 12 лет, выехал на осле пасти овец в сторону пастбища, расположенного в 10-15 км от населенного пункта Ажар. Домой подросток не вернулся. В его поисках принимали участие полицейские, спасатели, пограничники, родители и неравнодушные жители села.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942611-propavshego-v-stepi-malchika-nashli-v-kyzylordinskoy-oblasti/