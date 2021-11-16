ДЧС обратился к жителям Алматы

Жителей Алматы предупредили об ухудшении погодных условий. Департамент по чрезвычайным ситуациям призвал горожан быть предельно осторожными, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Согласно прогнозам синоптиков, завтра в Алматы ожидаются сильные дожди и снег. В городе объявлено штормовое предупреждение.
Послезавтра, 18 ноября, ожидается туман и гололед.
В связи с этим в ДЧС призывали автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.
Напомним, сильные морозы ожидаются завтра в ряде регионов страны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942509-dchs-obratilsya-k-zhitelyam-almaty/