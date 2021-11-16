Морозы до 25 градусов пообещали синоптики в нескольких регионах Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Синоптики прогнозируют сильные морозы в ряде регионов страны, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Так, согласно данным синоптиков, 17 и 18 ноября на большей части Карагандинской области ожидается снег, метель, гололед. На западе, севере области - туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 17 ноября на юге, востоке, в центре области - 15-20 м/с, днем на юге области порывы - 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

19 ноября синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха, ночью до 17-22, на северо-востоке области - до 25 градусов мороза.

В Восточно-Казахстанской области послезавтра ожидается снег, ночью на севере области сильный снег. На юге, северо-востоке области ожидается метель. Также возможен сильный ветер порывами до 30 м/с и более. 19 ноября ожидается резкое понижение температуры воздуха, местами до минус 25 градусов.

Между тем в Алматинской области ожидаются сильные осадки - дождь, снег, туман, гололед.

ДЧС Алматинской области призвал граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942503-morozy-do-25-gradusov-poobeschali-sinoptiki-v-neskolkih-regionah-kazahstana/