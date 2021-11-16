Подросток разъезжал по Нур-Султану на авто с подложными номерами (видео)

Парень выходит из автомобиля. Кадр из видео: пресс-служба ДП Нур-Султана

По улицам Нур-Султана разъезжал подросток на автомобиле с подложными номерами. Его "застукали" за рулем после грубого нарушения ПДД, пишет корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Сотрудники полиции в ходе патрулирования днем на проспекте Республики заметили автомобиль "ВАЗ 2114", водитель которого грубо нарушил ПДД – он пересек двойную сплошную линию с выездом на полосу встречного движения. Машину остановили.

При проверке документов полицейские установили, что за рулем сидел 17-летний парень, не имеющий права управления транспортным средством.

Также выяснилось, что авто состоит на учете в РФ, но по городу он разъезжал с подложными казахстанскими номерами. Сам молодой человек пояснил, что эти номера он "нашел".

"По данному факту проводится проверка. В настоящее время несовершеннолетний, учащийся одного из колледжей, помещен в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Установлено, что его родители проживают в Костанайской области, по приезде которых будет решен вопрос о привлечении к административной ответственности. Автомашина "ВАЗ 2114" водворена на коммунальную стоянку", – сообщили в столичном ДП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942458-podrostok-razezzhal-po-nur-sultanu-na-avto-s-podlozhnymi-nomerami-video/